Тренер «Ньюкасла» объяснил, что место в составе надо заслужить

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что в его команде надо добиться места в составе. После победы над «Вулверхэмптоном» специалист отметил, что, некоторые игроки не ожидали оказаться на скамейке в той игре. При этом он добавил, что самое главное - реагировать на такое решение адекватно, ведь свой шанс получат все.

«Думаю, у нас было несколько игроков, которые были разочарованы, что не вышли в стартовом составе. Самое главное, чтобы они реагировали правильно, и их лучший шанс сыграть в следующем матче - это то, как они действовали до этого на поле. У нас сильная скамейка запасных, и нам нужно давление на футболистов. Они должны понимать, что если они не будут показывать свой максимум, то они не будут играть. Это здоровая динамика», - цитирует тренера пресс-служба «Ньюкасла».