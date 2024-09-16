Мойес объяснил, почему «Эвертон» при нем добился успехов

Бывший главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес вспомнил о периоде своей работы в «Эвертоне».

Известный специалист провел у руля команды целых 11 лет. Дэвид честно признался, что получалось у них далеко не всё, но болельщики уважали команду за её дух и самоотверженную игру на поле. Мойес отметил, что помимо сильных игроков тогда в «Эвертоне» не было равнодушных до результата.

«Толпа была живой, потому что команда тоже была живой. Мы выигрывали не в каждой игре и не всегда играли наилучшим образом, но я думаю, что в основном зрители ценили игроков за то, что они старались биться до финального свистка. В то время у нас был действительно сильный командный дух и сильная команда», - приводит слова Мойеса ECHO's.

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