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Мойес объяснил, почему «Эвертон» при нем добился успехов

16 Сентября 2024 • 15:38 Комментировать
Астон Вилла
3:2
Эвертон

Бывший главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес вспомнил о периоде своей работы в «Эвертоне».

Известный специалист провел у руля команды целых 11 лет. Дэвид честно признался, что получалось у них далеко не всё, но болельщики уважали команду за её дух и самоотверженную игру на поле. Мойес отметил, что помимо сильных игроков тогда в «Эвертоне» не было равнодушных до результата.

«Толпа была живой, потому что команда тоже была живой. Мы выигрывали не в каждой игре и не всегда играли наилучшим образом, но я думаю, что в основном зрители ценили игроков за то, что они старались биться до финального свистка. В то время у нас был действительно сильный командный дух и сильная команда», - приводит слова Мойеса ECHO's.

Ранее мы писали, какой, по мнению Линекера, эпизод стал ключевым в матче «Астон Вилла» - «Эвертон».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Дэвид Мойес

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