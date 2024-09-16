«Манчестер Сити» вряд ли накажут в 2024 году

Начинаются слушания по делу «Манчестер Сити» - клуб обвиняют в 115 нарушениях финансовых правил. Учитывая объём дела, разбирательство должно получиться затяжным. Как сообщает Daily Mirror, выводы независимой комиссии вряд ли будут опубликованы раньше, чем в 2025 году.

«Манчестер Сити» становился чемпионом Англии в каждом из четырёх предыдущих сезонов. Обвинения в нарушении финансовых правил были выдвинуты «горожанам» уже достаточно давно – в феврале 2023 года.

В четырёх стартовых турах нового сезона Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал максимальное количество очков – двенадцать.

Вылета в Чемпионшип им мало: Стало известно, какое наказание для «Манчестер Сити» хотят видеть в АПЛ