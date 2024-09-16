«Манчестер Сити» обвиняют в 115 нарушениях финансовых правил, и уже очень скоро начнутся слушания по этому делу. Поговаривают, что с «горожан» могут снять чуть ли не 100 очков – в таком случае они наверняка вылетят из Премьер-лиги в Чемпионшип.

Как сообщает The Telegraph, некоторые деятели из клубов Премьер-лиги не считают, что такое наказание будет достаточным для «Манчестер Сити». Они отмечают, что при таком раскладе «горожане» просто пропустят сезон и сразу же вернутся в топ-дивизион.

Одно из предложений – распределить снятые очки на несколько сезонов, чтобы серьёзно повлиять на шансы «Манчестер Сити» бороться за титул в течение определённого периода.

Ещё один вариант – исключение «Манчестер Сити» из состава Премьер-лиги, что может иметь серьёзные последствия.