Линекер назвал ключевую ошибку Калверта-Льюина в игре с «Астон Виллой»

Известный в прошлом нападающий Гари Линекер прокомментировал итоги матча «Эвертон» - «Астон Вилла».

«Ириски» умудрились снова проиграть матч со счетом 2:3, хотя побеждали 2:0. Легендарный форвард Гари Линекер, который в своё время забил за один сезон, выступая за «Эвертон», 40 мячей, отдельно высказался об игре Доминика Калверта-Льюина.

Во время подкаста The Rest is Football он отметил, что форвард действовал очень агрессивно, но не помог увеличить команде разрыв при счете 2:1. Он считает, что тот момент должен был принести команде важнейшую победу, а она в итоге «снова потерпела обидное поражение». Также Линекер честно признался, что ждал от футболиста голевых свершений, как от Эрлинга Холанна.