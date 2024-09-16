В Италии раскритиковали «Астон Виллу» за аренду футболиста

Этим летом молодой вингер Самуэль Илинг (20 лет) покинул «Ювентус» и подписал контракт с «Астон Виллой». Долго футболист в Англии не был, и его уже отдали в аренду.

В этом сезоне футболист будет выступать за «Болонью». В прошедшем матче против «Комо» Самуэль вышел на замену и забил гол. Благодаря этому его новая команда смогла отыграться в матче против «Комо». Встреча закончилась со счетом 2:2.

Итальянское издание Il Resto del Carlino раскритиковали представителей «Астон Виллы» за то, что они не могли так долго определиться с будущим футболистам. По их мнению, в клубе просто «отвергли» талантливого игрока, так как не знали, что с ним делать.

Подчеркнем, что «Болонья» и «Астон Вилла» выступят в новом сезоне Лиги чемпионов.