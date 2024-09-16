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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, почему Рабио не перейдёт в АПЛ

16 Сентября 2024 • 13:06 Комментировать

Известный полузащитник Адриен Рабио перейдет в «Марсель» из-за слишком больших требований. В Англии отказались столько платить.

Как информирует TeamTalk, мать Рабио и его агент требовали, чтобы клубы АПЛ платили футболисту 260 000 евро в неделю. Такая большая цена отпугнула грандов. Именно из-за больших требований по зарплате «Манчестер Юнайтед» покинули Антони Марсьяль и Рафаэль Варан. Сообщалось, что на Рабио претендовал именно «Манчестер», а ещё «Арсенал».

Также стоит добавить, что футболист близок к переходу «Марсель». В прошлом сезоне клуб из Франции не смог попасть в еврокубки и довольно серьезно изменил команду.

Полузащитник должен будет подписать контракт с «Марселем» после прохождения медицинского обследования. 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Адриен Рабио трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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