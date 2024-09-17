«Доживёт» ли тен Хаг в Манчестере до конца сезона

Когда Эрик тен Хаг пришёл в «МЮ», его появление в клубе было связано с большими ожиданиями. Оно и неудивительно, наставник проделал потрясающую работу в «Аяксе», а болельщики «красных дьяволов» были уверены, что тен Хаг – это именно тот человек, который поднимет «МЮ» с колен и подарит клубу путёвку за трофеями. И, кстати говоря, несколько трофеев наставник в Англии всё-таки взял. Однако в целом его пребывание в клубе пока не особо ассоциируется со словом «успех», а ведь тен Хаг уже третий сезон работает в Англии. Попробуем разобраться, пора ли боссам «красных дьяволов» распрощаться с наставником или нужно дать тренеру шанс?

Что привнёс Эрик?

Для начала попытаемся понять, преобразился ли вообще «Манчестер Юнайтед» при новом тренере – прежде всего не с точки зрения результатов, а с точки зрения игры. Итак, первое, что хочется сказать, тен Хаг пробует привить «МЮ» свой стиль игры. До голландского специалиста в английском клубе не было какого-то внятного почерка и какой-то модели игры, которая была бы присуща именно «дьяволам». Специалисты, которые были в «МЮ» до тен Хага, скорее подстраивались под команду, голландец же пытается подстроить команду под свои требования. Да, не всегда получается, но всё же заметно, что «Манчестер» старается играть в атаку, при этом играет первым номером. Видно, что тен Хаг пытается строить именно комбинационную игру. Правда, в этом сезоне с этим всё плачевно: у «Юнайтед» всего 53 процента владения мячом в среднем после трёх матчей, а ведь в соперниках были «Брайтон» и «Фулхэм»…

Также в прессе была информация о том, что голландский специалист привнёс в команду наказания. После одного из разгромных поражений наставник заставил всех футболистов выйти на тренировку уже на следующий день после игры. Причём тренировка была необычной: это был утомляющий кросс на 14 километров. Этот факт говорит о том, что тен Хаг не идёт на поводу у игроков, а отстаивает свои интересы и собственный авторитет. Но главная фишка в другом: голландский наставник сам пробежал этот кросс вместе с футболистами, тем самым показав, что за провальный результат отвечают поголовно все: и тренер, и футболисты, и даже запасные.

Плюсы от работы тен Хага

Наверное, многие болельщики «МЮ» настолько расстроены результатами команды в последние годы, что плюсов в своей любимой команде даже не видят. Однако мы попробуем эти плюсы разглядеть. Первый: при тен Хаге раскрылись некоторые игроки, особенно в прошлом сезоне. Гарри Магуайр, который был просто мемом, в итоге смог реабилитироваться и провёл достаточно неплохой сезон. Опорник Скотт Мактоминей в итоге вообще стал одним из лидеров команды: по статистике шотландец показал лучший сезон в карьере. Достаточно неплохо вписался в игру Хёйлунн, хотя изначально болельщики слишком скептически относились к этому трансферу. Здорово прибавила и молодёжь: Кобби Майну и Алехандро Гарначо стали неотъемлемой частью состава.

Второй плюс, который можно назвать главным, – это статистический плюс. При тен Хаге «МЮ» наконец-то выиграл трофеи – Кубок Англии и Кубок Лиги. Причём в финале Кубка Англии в прошлом сезоне красный Манчестер разбил своих соседей – «Манчестер Сити» и сделал это абсолютно по игре.

Также именно при тен Хаге «дьяволы» стали кошмаром для любой топ-команды. Даже в кризисные моменты «Манчестер» умудрялся цепляться за очки в матчах с лидерами. Из всех топ-клубов в прошлом сезоне только «Арсенал» стал камнем преткновения, который тен Хагу и компании сдвинуть не удалось.

Минусы работы тен Хага

Первый и главный минус, который хотелось бы выделить, – это нестабильность. «МЮ» действительно даёт бой многим топам, но в матчах с заведомыми аутсайдерами может спокойно провалиться. Да-да, такие команды, как правило, адские для ставочников. То есть «манкунианцы» могут уверенно обыграть условный «Тоттенхэм», а уже в следующем туре спокойно беззубо проиграть «Брайтону». Конечно, для клуба такого ранга подобные вещи просто недопустимы.

Второй минус, о котором хотелось бы сказать, – это травматичность команды. Да, можно говорить, что это стечение обстоятельств, а тренер здесь ни при чём. Ведь многие в оправдание голландского специалиста говорят о том, что у него в команде было много травм, поэтому «Юнайтед» не смог показать достойный результат. Однако травмы напрямую зависят от подготовки команды, от нагрузок и от прочего тренировочного процесса. Поэтому тренер всё же влияет на этот аспект. Как минимум тренер по ОФП и другие специалисты зачастую приходят вместе с главным тренером.

Следующая ошибка тен Хага – это его слова. Многие хвалили голландского специалиста за его адекватные пресс-конференции. И в целом да, тренер абсолютно объективно отвечал на вопросы журналистов и ничего не скрывал, рассказывая о своих ошибках. Однако в его словах можно найти и слишком заметный минус. Тен Хаг продолжает регулярно говорить, что команда ещё строится, что «Манчестер» только в процессе перезагрузки. Для многих болельщиков «красных дьяволов» подобные слова могут стать раздражителем. Дело в том, что наставник работает с командой уже третий сезон, а значит говорить о том, что команда ещё строится, не совсем правильно. Даже если это так и есть, то болельщиков всё равно можно разозлить и настроить против себя.

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А вот что касается трансферов, то здесь пусть каждый решит для себя сам, прав ли тен Хаг. Очевидно, что трансфер Антони стал одним из самых провальных в истории «МЮ». Но, например, тот же Расмус Хёйлунн достаточно неплохо вписался в игру команды, хотя в него мало кто верил. Поэтому вопрос о трансферах оставим открытым.

Итоги

Подводя итог, хочется сказать, что работа голландского специалиста в «Манчестер Юнайтед» остаётся достаточно неоднозначным вопросом. С одной стороны, видно, что тренер старается привносить новое, а его картина игры в целом понятна. «Красные дьяволы» стали играть в комбинационный футбол, чего практически не наблюдалось при других наставниках. С другой стороны, прошлый сезон в АПЛ стал худшим в истории «Манчестер Юнайтед». И пока что сказать о том, что тен Хаг приносит результаты, нельзя. Тем не менее одно можно сказать с точностью. Руководство клуба доверяет голландскому специалисту и практически в любой ситуации встаёт на его сторону. А правильный ли это выбор – покажет грядущий сезон. Лично я считаю, что этот сезон Эрик тен Хаг должен доработать.

Николай Алексеев