Топ-5 тинейджеров, которые могут взять «Золотой мяч» в ближайшее время

В последнее время в футболе наметился тренд на молодых игроков. Звёзды зажигаются ещё до своего совершеннолетия. Яркий тому пример – Ламин Ямаль, ставший чемпионом Европы со сборной Испании в 17 лет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделило пятёрку самых прогрессирующих игроков до 23 лет, которые способны в самое ближайшее время забрать «Золотой мяч».

Ламин Ямаль (17, «Барселона»)

Ямаль — один из самых главных претендентов на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола. Хотя «Золотой мяч» — это действительно индивидуальный приз, но получить его без результатов команды просто невозможно. Кажется, сейчас «Барселона» вернулась на правильный путь, нашла хорошего тренера и поправила финансовое положение. Это означает, что мы вполне можем увидеть конкурентоспособную «Барселону» в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Если всё пойдёт хорошо, то Ямаль может влететь в тройку «Золотого мяча» уже в следующем году.

Джуд Беллингем (21, «Реал» Мадрид)

Наравне с Ямалем это главный претендент на «Золотой мяч» в ближайшие несколько лет. Беллингем и так считался большим талантом, но никто не ожидал, что он настолько ярко ворвётся в мадридский «Реал» и с ходу станет одним из лидеров команды. Главное преимущество Беллингема над Ямалем — клубные результаты. В последнее время «Реал» чаще берёт Ла Лигу и регулярно побеждает в Лиге чемпионов, что повышает шансы Беллингема на победу в голосовании за «Золотой мяч».

Коул Палмер (22, «Челси»)

Ещё одна звёздочка, которая пока не имеет такой медийности, как у Ямаля и Беллингема. Однако в свои 22 года Палмер стал лучшим в прошлом сезоне Английской премьер-лиги по системе «гол+пас», а также занял второе место в гонке лучших бомбардиров, уступив только форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну. Любопытно, что всего этого Палмер добился в тонущем «Челси», который только в конце прошлого сезона стал находить свою игру, но на старте текущей кампании «синие» снова буксуют.

Нико Уильямс (22, «Атлетик» Бильбао)

А вот этот парень идёт сразу же за парой Ямаль – Беллингем! Нико Уильямс ярко провёл прошлый сезон Ла Лиги в составе «Атлетика», а после здорово заявил о себе на Евро-2024. На пару с Ямалем он стал важнейшим игроком испанской сборной на пути к трофею. Минувшим летом «Барселона» очень хотела забрать эту звёздочку и увеличить свою атакующую мощь, но, к сожалению, после покупки Дани Ольмо денег на Уильямса просто не осталось. Тем не менее мы всё ещё можем увидеть Нико в «Барселоне» в ближайшем будущем, ведь сам игрок мечтает оказаться в Каталонии, ради чего летом отверг космическое предложение «ПСЖ» и других европейских грандов.

Флориан Вирц (21,«Байер»)

Говорят, что «Реал» уже согласовал переход Вирца летом 2025 года. Не совсем понятно, где он будет играть при готовом Беллингеме, но это однозначно топ-усиление для «сливочных». Практически с самого начала Вирц неплохо себя проявлял в Леверкузене, но по-настоящему взорвал он только в прошлом сезоне благодаря хорошей химии с партнёрами и Хаби Алонсо. Конечно, в «Байере» у него очень мало шансов на «Золотой мяч», но если он действительно перейдёт в следующем году в «Реал», то через пару лет мы увидим его в числе главных претендентов на награду.

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Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году

Фото: Globallokpress.com

Дмитрий Миляев