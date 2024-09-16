Эберль рассказал, почему «Бавария» продала де Лигта в «Манчестер Юнайтед»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль высказался о продаже центрального защитника Маттейса де Лигта в «Манчестер Юнайтед». Напомним, на днях нидерландец отличился дебютным голом за манкунианцев в ворота «Саутгемптона».

«Мне пришлось принять это решение, потому что нам пришлось продать некоторых игроков. Мы чувствовали себя более комфортно с Упамекано и Кимом, потому что они могут защищаться выше на поле. А затем поступило выгодное предложение по Де Лигту», – приводит слова Эберля Sport-1 Doppelpass.

Де Лигт успел провести всего два сезона за «Баварию» после трансфера из туринского «Ювентуса».