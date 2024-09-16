Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эберль рассказал, почему «Бавария» продала де Лигта в «Манчестер Юнайтед»

16 Сентября 2024 • 09:44 Комментировать
Вердер
...
Бавария
21.09 16:30

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль высказался о продаже центрального защитника Маттейса де Лигта в «Манчестер Юнайтед». Напомним, на днях нидерландец отличился дебютным голом за манкунианцев в ворота «Саутгемптона».

«Мне пришлось принять это решение, потому что нам пришлось продать некоторых игроков. Мы чувствовали себя более комфортно с Упамекано и Кимом, потому что они могут защищаться выше на поле. А затем поступило выгодное предложение по Де Лигту», – приводит слова Эберля Sport-1 Doppelpass.

Де Лигт успел провести всего два сезона за «Баварию» после трансфера из туринского «Ювентуса».

👍 1
👎 1
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Макс Эберль Маттейс де Лигт ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Сентября
09:44
Эберль рассказал, почему «Бавария» продала де Лигта в «Манчестер Юнайтед»
09:36
Эберль ответил, перейдёт ли Та в «Баварию» следующим летом
09:26
В «Баварии» рассказали, почему трансфер Та не состоялся
05:14
Пальинья: «Киммих похож на тренера»
04:41
Спортивный директор «Баварии»: «Дайер по-прежнему нам нужен»
03:28
В «Баварии» высказались об адаптации Пальиньи
15 Сентября
23:34
Стало известно, когда решится судьба Киммиха, Сане и Дэвиса в «Баварии»
22:47
Пальинья – об отсутствии постоянной практики в «Баварии»: «Я в лучшем клубе мира»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВЕРДЕР БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028 Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро ЦСКА отстранил игрока после слов о «Спартаке» Король умер, да здравствует король: Кто выиграет «Золотой мяч» по версии букмекеров «Спартак» принял решение по Селихову Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна Станкович рассказал, кого бы пригласил в «Спартак» «Реал» может продать нападающего из-за Мбаппе «Реал» может купить звезду сборной Испании на замену Винисиусу или Родриго
«Барселона» легко разделалась с «Жироной» Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Стала известна дата 1000-го гола Роналду Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году
Спортивные новости
Team Liquid стали победителями The International 2024 Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Тактаров — о Шевченко: «Она всем мужикам утёрла нос» Александр Мостовой рассказал, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки О'Мэлли пал: В легчайшем весе UFC новый чемпион Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Сентября
09:44 · Англия. Премьер-лига
Эберль рассказал, почему «Бавария» продала де Лигта в «Манчестер Юнайтед»
08:07 · Англия. Премьер-лига
Балотелли назвал нападающего, который похож на Холанна
07:18 · Англия. Премьер-лига
Артета установил в «Арсенале» рекорд всех времён
05:43 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену ван Дейку в Ла Лиге слухи
05:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» поспорят за 17-летнего игрока
04:30 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Я знаю, почему люди думают, что мне плевать на стандарты»
04:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» лидирует в топ-5 лигах по жёлтым карточкам
04:07 · Англия. Премьер-лига
Аканджи ответил, стал ли Холанн лучше в нынешнем сезоне
03:52 · Англия. Премьер-лига
Аканджи: «Матчей должно быть меньше» 3
02:08 · Англия. Премьер-лига
Артета поделился восторгом от игры Тимбера
01:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен вернуть воспитанника, оценённого почти в 90 млн евро слухи
01:38 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии назвал причину провала Антони в АПЛ
01:25 · Англия. Премьер-лига
Ямаль – второй по результативным действиям в топ-5 лигах в текущем сезоне
00:52 · Англия. Премьер-лига
17-летний будущий новичок «Челси» лидирует в чемпионате Бразилии по результативным действиям
00:41 · Англия. Премьер-лига
Лапорт: «Когда появились новости о 115 нарушениях «Манчестер Сити», нам сказали не беспокоиться»
00:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» пытался купить защитника у «Барселоны»
15 Сентября
23:53 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник сборной Бельгии пополнил шорт-лист «Барселоны» слухи
23:08 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ считают вычет очков недостаточно суровым наказанием для «Манчестер Сити»
20:29 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» одержал волевую победу в матче с «Вулверхэмптоном»
18:53 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Тоттенхэмом»
18:47 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Тоттенхэм полностью контролировал игру» 2
18:44 · Англия. Премьер-лига
Тимбер высказался после победы «Арсенала» в дерби
18:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» в третий раз подряд обыграл на выезде «Тоттенхэм»
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выстрадал победу в дерби с «Тоттенхэмом» 2
17:10 · Англия. Премьер-лига
Дерби «Тоттенхэм» - «Арсенал» вошло в историю АПЛ
Все новости
Рекомендуем