Балотелли назвал нападающего, который похож на Холанна

«Довбик по манере игры похож на Эрлинга Холанна. У этого парня не самая лучшая координация, но видно, что он мощный и умеет забивать голы из штрафной площади. Думаю, он забьет больше десяти мячей», - передает слова итальянского футболиста AS Roma Live.