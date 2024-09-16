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Балотелли назвал нападающего, который похож на Холанна

16 Сентября 2024 • 08:07 Комментировать

Экс-нападающий сборной Италии и «Манчестер Сити» Марио Балотелли высказался о форварде столичной «Ромы» Артёме Довбике.

«Довбик по манере игры похож на Эрлинга Холанна. У этого парня не самая лучшая координация, но видно, что он мощный и умеет забивать голы из штрафной площади. Думаю, он забьет больше десяти мячей», - передает слова итальянского футболиста AS Roma Live.

Довбик перешел в римский клуб из испанской «Жироны» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне чемпионата Италии 27-летний украинский центрфорвард провел четыре встречи, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Марио Балотелли Эрлинг Холанн Артём Довбик ещё теги
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