Балотелли назвал нападающего, который похож на Холанна

Экс-нападающий сборной Италии и «Манчестер Сити» Марио Балотелли высказался о форварде столичной «Ромы» Артёме Довбике.
«Довбик по манере игры похож на Эрлинга Холанна. У этого парня не самая лучшая координация, но видно, что он мощный и умеет забивать голы из штрафной площади. Думаю, он забьет больше десяти мячей», - передает слова итальянского футболиста AS Roma Live.
Довбик перешел в римский клуб из испанской «Жироны» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне чемпионата Италии 27-летний украинский центрфорвард провел четыре встречи, отметившись одним забитым мячом.
Бан пользователя