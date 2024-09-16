Артета установил в «Арсенале» рекорд всех времён

В матче четвертого тура Английской премьер-лиги «Арсенал» на выезде минимально одолел «Тоттенхэм» со счетом 1:0. Лондонские «канониры» одержали победу благодаря голу защитника Габриэла.

Благодаря этому успеху главный тренер «Арсенала» Микель Артета вошел в историю клуба. Испанский специалист первым смог выиграть три подряд гостевых поединка у «Тоттенхэма».

После этого успеха «канониры» набрали десять баллов и вернулись на второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Подопечные Артеты отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на два пункта. «Тоттенхэм» находится лишь на 13-й позиции.