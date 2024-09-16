«Ливерпуль» продолжает искать достойную замену для центрального защитника Виргила ван Дейка.

Контракт 33-летнего нидерландца, истекающий по окончании сезона, с высокой вероятностью будет продлён, однако в «Ливерпуле» уже задумываются о том, кто станет преемником капитана в долгосрочной перспективе. Согласно сведениям CaughtOffside, в качестве одного из кандидатов был обозначен футболист «Севильи» Лоик Баде. В договоре 24-летнего француза прописаны отступные на сумму в 50 млн евро.

Баде отметился двумя забитыми мячами в 63 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Согласно оценке Transfermarkt, текущая стоимость центрбека составляет 14 млн евро.