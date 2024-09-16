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«Ливерпуль» нашёл замену ван Дейку в Ла Лиге слухи

16 Сентября 2024 • 05:43 Комментировать
Алавес
...
Севилья
20.09 22:00

«Ливерпуль» продолжает искать достойную замену для центрального защитника Виргила ван Дейка.

Контракт 33-летнего нидерландца, истекающий по окончании сезона, с высокой вероятностью будет продлён, однако в «Ливерпуле» уже задумываются о том, кто станет преемником капитана в долгосрочной перспективе. Согласно сведениям CaughtOffside, в качестве одного из кандидатов был обозначен футболист «Севильи» Лоик Баде. В договоре 24-летнего француза прописаны отступные на сумму в 50 млн евро.

Баде отметился двумя забитыми мячами в 63 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Согласно оценке Transfermarkt, текущая стоимость центрбека составляет 14 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Севилья Виргил Ван Дейк Лоик Баде ещё теги

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