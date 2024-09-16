«Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» поспорят за 17-летнего игрока

Полузащитник «Сток Сити» Сулейман Сидибе привлёк интерес со стороны грандов Премьер-лиги.

17-летний футболист провёл всего 12 матчей за первую команду «гончаров», но уже попал на радары лондонских «Арсенала» и «Челси», а также «Манчестер Сити», докладывает журналист Грэм Бэйли. Все три клуба внимательно следят за успехами подающего большие надежды английского хавбека французского происхождения.

В текущей кампании Сулейман Сидибе принял участие в четырёх поединках «Сток Сити» в рамках Чемпионшипа и Кубка лиги, отметившись одной результативной передачей. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 1 млн евро.