Постекоглу: «Я знаю, почему люди думают, что мне плевать на стандарты»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о проблемах команды при стандартных положениях в обороне.

В воскресенье «Тоттенхэм» уступил в домашнем дерби «Арсеналу» (0:1). Судьбу встречи решил гол Габриэля Магальяэса на 64-й минуте, забитый после подачи с углового.

«Я знаю, прекрасно знаю, по какой причине люди думают, что мне плевать на стандарты. Об этом можно говорить бесконечно долго. Как уже было сказано, мы постоянно работаем над стандартными положениями. В матче с «Арсеналом» мы справлялись довольно хорошо, но разовая потеря концентрации обошлась нам слишком дорого. Мы учимся на этом», – поведал в послематчевом интервью Постекоглу.