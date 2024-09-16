«Челси» лидирует в топ-5 лигах по жёлтым карточкам

Лондонский «Челси» возглавляет рейтинг команд пяти ведущих европейских лиг с наибольшим количеством полученных жёлтых карточек.

В четырёх матчах нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги игроков «синих» предупреждали 16 раз – наибольший показатель наряду с испанским «Вильярреалом», который провёл на одну встречу больше. Третье место занимает «Атлетик» Бильбао – 15 жёлтых карточек.

В субботнем поединке «Челси» против «Борнмута» (1:0) судья наградил предупреждением сразу восьмерых футболистов коллектива Энцо Марески. В составе «Борнмута» карточку жёлтого цвета перед собой увидели шесть игроков. Команды установили рекорд Премьер-лиги по суммарному количеству «горчичников».