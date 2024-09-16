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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» лидирует в топ-5 лигах по жёлтым карточкам

16 Сентября 2024 • 04:18 Комментировать
Борнмут
0:1
Челси

Лондонский «Челси» возглавляет рейтинг команд пяти ведущих европейских лиг с наибольшим количеством полученных жёлтых карточек.

В четырёх матчах нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги игроков «синих» предупреждали 16 раз – наибольший показатель наряду с испанским «Вильярреалом», который провёл на одну встречу больше. Третье место занимает «Атлетик» Бильбао – 15 жёлтых карточек. 

В субботнем поединке «Челси» против «Борнмута» (1:0) судья наградил предупреждением сразу восьмерых футболистов коллектива Энцо Марески. В составе «Борнмута» карточку жёлтого цвета перед собой увидели шесть игроков. Команды установили рекорд Премьер-лиги по суммарному количеству «горчичников».

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