Аканджи ответил, стал ли Холанн лучше в нынешнем сезоне

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи прокомментировал невероятную результативность товарища по команде Эрлинга Холанна.

Норвежский нападающий забил девять голов после четырёх стартовых туров Премьер-лиги. В недавнем матче с «Брентфордом» дубль Холанна принёс «горожанам» победу (2:1).

«Стал ли Холанн лучше? Трудно сказать, он забил очень много голов с момента своего прихода в «Манчестер Сити». Однако, думаю, он стал более вовлечённым в игру, он здорово держит мяч. Но девять голов в четырёх играх – это уже слишком.

Я просто надеюсь, что он продолжит в том же духе. Даже когда становится трудно, мы можем просто выполнять свою работу в защите, зная, что ребята впереди всегда нам помогут», – цитирует City Xtra Аканджи.