Аканджи: «Матчей должно быть меньше»

Футболист «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи поделился мнением о расписании матчей.

«Становится сложнее и сложнее, игр всё больше. Раньше в групповом этапе Лиги чемпионов было шесть матчей, а теперь может дойти до десяти [с учётом дополнительного раунда плей-офф]. Нельзя просто продолжать увеличивать количество матчей и думать, что всё будет так же.

Нужно думать об игроках. В ключевых матчах вы хотите играть в сильнейшем составе, но в какой-то момент усталость будет зашкаливать, это приведёт к травмам.

В конце сезона нас ждёт клубный чемпионат мира. Я не знаю, как всё сложится в ближайшие годы», – цитирует Mirror Аканджи, добавившего также, что ему, вероятно, придётся завершить карьеру уже в 30 лет, если ничего не изменится.