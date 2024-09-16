Артета поделился восторгом от игры Тимбера

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета был впечатлён выступлением Юррьена Тимбера в поединке с «Тоттенхэмом».

«Канониры» одержали гостевую победу над «шпорами» благодаря голу Габриэля Магальяэса, забитому на 64-й минуте встречи.

Испанский рулевой «Арсенала» отдельно отметил игру Тимбера, впервые отыгравшего полный матч после тяжёлой травмы.

«Он был просто невероятен в дерби. Он отсутствовал целый год, ни разу не играл все 90 минут, но сделал это ради команды», – приводит журналист Фабрицио Романо высказывания Артеты о нидерландце.

Юррьен Тимбер был куплен «Арсеналом» у амстердамского «Аякса» летом 2023 года.