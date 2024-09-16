Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи попал в сферу интересов «Челси».
24-летний футболист с высокой вероятностью сменит клуб в следующем году. Минувшим летом центрбека сборной Англии пытался подписать «Ньюкасл», однако ценник в 75 млн фунтов стерлингов (около 89 млн евро) отпугнул «сорок». По информации журналиста Экрема Конура, «Челси» хотел бы вернуть своего воспитанника в обозримом будущем, при этом сам игрок предпочитает другие варианты продолжения карьеры.
В числе претендентов на Марка Гехи также называется «Ливерпуль», ведущий поиски долгосрочной замены Виргилу ван Дейку.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость лидера обороны «Кристал Пэлас» в 38 млн евро.
Ряды «Челси» Гехи покинул в 2021 году.
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