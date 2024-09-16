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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок сборной Англии назвал причину провала Антони в АПЛ

16 Сентября 2024 • 01:38 Комментировать
Фулхэм
...
Ньюкасл
21.09 17:00

Бывший голкипер сборной Англии Пол Робинсон объяснил, почему вингер «Манчестер Юнайтед» Антони не может проявить себя в Премьер-лиге.

Бразилец был куплен «красными дьяволами» у амстердамского «Аякса» летом 2022 года за 95 млн евро. В 55 матчах за «Юнайтед» в рамках АПЛ игрок отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

По слухам, в подписании Антони заинтересован «Ньюкасл», однако Робинсон считает такой трансфер нецелесообразным для «сорок».

«Нет, не думаю, что кто-то в «Ньюкасле» намерен его приглашать. Послушайте, Антони – хороший игрок, но он слишком легковесен для АПЛ, слишком долго держит мяч, для него это чересчур быстрый чемпионат.

Возможно, футболистам такого типа больше подходят Ла Лига, Лига 1 или нидерландская лига, где Антони выделялся в прошлом. Вряд ли болельщики «Ньюкасла» смогут сказать, что это подписание сделает их команду сильнее», – приводит Goal слова экс-вратаря.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Пол Робинсон Антони ещё теги

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