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Ямаль – второй по результативным действиям в топ-5 лигах в текущем сезоне

16 Сентября 2024 • 01:25 Комментировать
Жирона
1:4
Барселона

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль впечатляюще проводит старт клубного сезона.

17-летний футболист отметился дублем в воскресном поединке «сине-гранатовых» с «Жироной» (4:1), отличившись на 30-й и 37-й минутах встречи. По данным Squawka, в настоящий момент Ямаль занимает второе место по общему количеству голов и результативных передач в пяти ведущих европейских чемпионатах – семь (три забитых мяча и четыре ассиста). Испанец уступает только Эрлингу Холанну из «Манчестер Сити», забившему девять раз.

22 сентября «Барселона» сыграет с «Вильярреалом» в матче шестого тура Ла Лиги. Перед этим команде Ханса-Дитера Флика предстоит провести выездной матч Лиги чемпионов с «Монако» – эта игра пройдёт 19 сентября.

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