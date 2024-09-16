Ямаль – второй по результативным действиям в топ-5 лигах в текущем сезоне

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль впечатляюще проводит старт клубного сезона.

17-летний футболист отметился дублем в воскресном поединке «сине-гранатовых» с «Жироной» (4:1), отличившись на 30-й и 37-й минутах встречи. По данным Squawka, в настоящий момент Ямаль занимает второе место по общему количеству голов и результативных передач в пяти ведущих европейских чемпионатах – семь (три забитых мяча и четыре ассиста). Испанец уступает только Эрлингу Холанну из «Манчестер Сити», забившему девять раз.

22 сентября «Барселона» сыграет с «Вильярреалом» в матче шестого тура Ла Лиги. Перед этим команде Ханса-Дитера Флика предстоит провести выездной матч Лиги чемпионов с «Монако» – эта игра пройдёт 19 сентября.