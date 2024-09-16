Мбаппе не может без пенальти, Винисиус – без провокаций, а Кейн бьёт рекорд Холанна

«Барселона» – в чёрном, «Реал» – в оранжевом

«Барселона» продолжает порхать по Ла Лиге без запинок. На этот раз она в каталонском дерби катком прошлась по «Жироне». К Ямалю, оформившему дубль за семь минут, позже присоединились Ольмо и Педри, забившие по голу. То, что пропустили «сине-гранатовые» от Стуани, когда вели с разницей в четыре мяча, это ладно, а вот что реально расстроило Флика, так это травма Ольмо в преддверии старта общего этапа Лиги чемпионов. Ну и Ферран Торрес мог избежать удаления – для этого не надо было наступать на соперника.

Мадридский «Реал» впервые в этом чемпионате победил на выезде. При этом забить «Реал Сосьедаду» с игры у «сливочных» не получилось – потребовались пенальти. Их реализовали во втором тайме Винисиус Жуниор и Мбаппе. Опять Вини коммуницировал с местными фанатами, а Килиан подарил футболку болбою прямо во время матча. Браим Диас травмировался. И «Реал», и «Барселона» играли в нетипичных формах (в оранжевой и чёрной соответственно). Мадридский «Атлетико» дежурно разобрался с «Валенсией». Дебютные голы за «матрасников» отпраздновали Галлахер и Хулиан Альварес.

«Ливерпуль» даёт маху, «Наполи» щупает пьедестал

Холанн мог пропустить матч «Манчестер Сити» из-за смерти друга, но повёл себя как настоящий профессионал и дублем принёс волевую победу своей команде. Йоан Висса забил в ворота «Сити» уже на 23-й секунде, что не принесло «Брентфорду» ни одного очка. «Арсенал» в лондонском дерби одолел «Тоттенхэм» за счёт гола Габриэля дос Сантоса. А вот «Ливерпуль» подкачал – дома попал на поражение от «Ноттингем Форест». «Манчестер Юнайтед» прервал ряд из двух поражений. Онана отразил пенальти Арчера, после чего тен Хага порадовали своими голами де Лигт, Рэшфорд и Гарначо.

В Серии А на первое место вырвался «Наполи». Неужто «орлы» вспомнили, как выиграли позапрошлый чемпионат? Разгромили они «Кальяри» – 4:0. У Хвичи гол плюс пас, у Лукаку – гол плюс два паса. «Ювентус» впервые за двенадцать лет два раза подряд сыграл 0:0 – у него ничья с «Эмполи». Идут «бьянконери» вровень с «Интером», который спасся от «Монцы» на 88-й минуте благодаря Дюмфрису (1:1). «Милан» наконец впервые выиграл при Фонсеке – пострадала «Венеция». Счёт 4:0 сложился из голов Тео Фернандеса и Фофана с игры, Пулишича и Абрахама с пенальти.

Совпадения в Бундеслиге и возвращение Головина в старт «Монако»

В Германии команды на букву «Б» погромили на выездах команды на букву «Х». 1:4 от «Байера» для «Хоффенхайма» и 1:6 от «Баварии» для «Хольштайна» из Киля. Вирц забил только с пенальти, а Кейн – ещё дважды с игры (то есть в общем у него хет-трик). Гарри побил кое-какой рекорд Холанна. Дортмундская «Боруссия» победила «Хоффенхайм» 4:2. И тут команда на «Б» оказалась сильнее команды на «Х». Лидирует в Бундеслиге «Бавария», за три тура очков не терявшая.

Во Франции «ПСЖ» и «Монако» забили по три гола – «Бресту» и «Осеру» соответственно. Разница в том, что парижане пропустили один, а монегаски – ноль. Головин вышел в старте впервые после травмы. Как и «Монако», на пару очков от «ПСЖ» отстаёт «Марсель» – у него победа 2:0 над «Ниццей». Кузяев провёл полный матч за «Гавр», проигравший как раз с таким счётом «Тулузе».

Кирилл Иванцов