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17-летний будущий новичок «Челси» лидирует в чемпионате Бразилии по результативным действиям

16 Сентября 2024 • 00:52 Комментировать
Палмейрас Сан-Паулу
5:0
Крисьюма

Вингер «Палмейраса» Эстевао Виллиан вновь отметился забитым мячом.

17-летний вундеркинд поразил ворота «Крисьюмы» в поединке 26-го тура бразильской Серии А. В настоящий момент Эстевао лидирует в списке самых результативных игроков лиги наряду с Педро из «Фламенго» – у обоих по 16 голов и ассистов в сумме. Будущий новичок лондонского «Челси» – лучший по голевым передачам (семь) и второй по забитым голам (девять).

Эстевао Виллиан переедет в Англию летом следующего года. «Челси» уже оформил будущий трансфер юного бразильца за 34 млн евро без учёта бонусов.

В текущем месяце футболист дебютировал за сборную Бразилии.

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