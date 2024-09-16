17-летний будущий новичок «Челси» лидирует в чемпионате Бразилии по результативным действиям

Вингер «Палмейраса» Эстевао Виллиан вновь отметился забитым мячом.

17-летний вундеркинд поразил ворота «Крисьюмы» в поединке 26-го тура бразильской Серии А. В настоящий момент Эстевао лидирует в списке самых результативных игроков лиги наряду с Педро из «Фламенго» – у обоих по 16 голов и ассистов в сумме. Будущий новичок лондонского «Челси» – лучший по голевым передачам (семь) и второй по забитым голам (девять).

Эстевао Виллиан переедет в Англию летом следующего года. «Челси» уже оформил будущий трансфер юного бразильца за 34 млн евро без учёта бонусов.

В текущем месяце футболист дебютировал за сборную Бразилии.