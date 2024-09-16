Лапорт: «Когда появились новости о 115 нарушениях «Манчестер Сити», нам сказали не беспокоиться»

Бывший центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт рассказал, что думает о предполагаемых нарушениях, в которых обвиняют клуб.

30-летний футболист ныне выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». По словам испанца, руководство «горожан» призывало игроков не беспокоиться по поводу возможного наказания клуба.

«Когда появились новости о 115 нарушения, спортивный директор [Чики Бегиристайн] и генеральный директор [Ферран Сориано] сказали всем игрокам, что мы можем быть спокойны по этому поводу, так как клуб не нарушил ни одного правила. Нас заверили, что всё в порядке, поэтому, думаю, никаких проблем не возникнет», – приводит журналист Аадам Патель слова Лапорта, покинувшего ряды английского гранда прошлым летом.