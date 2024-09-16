«Манчестер Юнайтед» пытался купить защитника у «Барселоны»

Бывший центральный защитник «Барселоны» Микаил Файе, ныне выступающий в «Ренне», мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

20-летний футболист перебрался во французский клуб в конце августа – стоимость трансфера составила более 10 млн евро. Как информирует Transfer News Live, ранее попытку подписать перспективного сенегальца провернул «Манчестер Юнайтед», однако центрбек ответил английскому гранду отказом.

Микаил Файе не успел дебютировал за первую команду «Барселоны», прежде чем покинуть клуб. В матчах «Ренна» игрок пока также не появлялся. Контракт защитника с «красно-чёрными» рассчитан до 2028 года.