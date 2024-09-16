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«Манчестер Юнайтед» пытался купить защитника у «Барселоны»

16 Сентября 2024 • 00:04 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
21.09 19:30

Бывший центральный защитник «Барселоны» Микаил Файе, ныне выступающий в «Ренне», мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

20-летний футболист перебрался во французский клуб в конце августа – стоимость трансфера составила более 10 млн евро. Как информирует Transfer News Live, ранее попытку подписать перспективного сенегальца провернул «Манчестер Юнайтед», однако центрбек ответил английскому гранду отказом.

Микаил Файе не успел дебютировал за первую команду «Барселоны», прежде чем покинуть клуб. В матчах «Ренна» игрок пока также не появлялся. Контракт защитника с «красно-чёрными» рассчитан до 2028 года.

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Барселона Ренн Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2024 Микаил Файе ещё теги

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Сегодня, 16 Сентября
00:04
«Манчестер Юнайтед» пытался купить защитника у «Барселоны»
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Сегодня, 16 Сентября
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