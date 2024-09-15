Полузащитник «Астон Виллы» Амаду Онана вновь заинтересовал «Барселону».

Каталонский гранд назывался в числе претендентов на бельгийца ещё по ходу прошлого сезона, когда тот выступал за «Эвертон». Летом опорный хавбек перебрался в «Астон Виллу» – трансфер обошёлся бирмингемцам почти в 60 млн евро. По информации Marca, в следующем году «Барселона» может вновь попробовать переманить Онана в свои ряды. 23-летний футболист попал в шорт-лист «сине-гранатовых», где также фигурирует Йозуа Киммих из «Баварии».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Амаду Онана в 50 млн евро. Контракт игрока с «Астон Виллой» рассчитан до 2029 года.