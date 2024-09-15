Клубы АПЛ считают вычет очков недостаточно суровым наказанием для «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» уже в скором времени может столкнуться с санкциями.

В ближайшие месяцы должны завершиться слушания по делу о предполагаемых 115 финансовых нарушениях «Манчестер Сити». Одно из вероятных наказаний – вычет огромного количества очков, который гарантирует «горожанам» вылет в Чемпионшип. Тем не менее, согласно информации журналиста Бена Рамсби, клубы Премьер-лиги считают, что даже такой вердикт будет недостаточно суровым по отношению к «Сити», если вину действующих чемпионов в итоге докажут.

«Манчестер Сити» выиграл четыре последних титула АПЛ. В настоящий момент команда Хосепа Гвардиолы лидирует в турнирной таблице с 12 набранными очками после четырёх туров.