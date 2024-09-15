«Ньюкасл» одержал волевую победу в матче с «Вулверхэмптоном»

«Вулверхэмптон» с «Ньюкаслом» провели на равных воскресный матч.
На 23-й минуте Энтони Гордон сотряс каркас ворот, попав в штангу. А счет открыл Марио Лемина, поразив цель в ситуации, когда было сложнее промахнуться. Стойка сыграла и на 53-й минуте после удара Йоргена Ларсена. Отметим и голкипера гостей, который справился с угрозой от Матеуса Куньи. Под конец игры «Ньюкасл» все перевернул - Фабиан Шёр забил мяч при помощи рикошета. А Харви Барнс стал автором победного гола, здорово стрельнув издали, - 1:2.
«Ньюкасл» с 10 очками настиг «Арсенал» на втором месте, соперник (1) - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Лемина Марио36'
|75'Шёр Фабиан (1:1)
|80'Барнс Харви (1:2)
Джонстон Сэм•Семеду Нелсон 70'77' (Дойл Томми (77') •Москера Йерсон•Доусон Крэйг•Аит-Нури Раян 63'86' (Боргес Карлос (86') •Лемина Марио•Андре 73'77' (Доэрти Мэтт (77') •Беллегард Жан-Рикнер71' (Хи-Чан Хван (71') •Гомес Жоао•Кунья Матеус•Ларсен Йорген86' (Гуэдеш Гонсалу (86')
Запасные: Гомес Родриго II•Буэно Сантьяго•Сарабия Пабло•Са Жозе
Поуп Ник•Ливраменто Валентино64' (Триппьер Киран (64') •Шёр Фабиан•Бёрн Дэн• 52'Холл Льюис•Лонгстафф Шон46' (Уиллок Джо (46') •Гимараэс Бруно87' (Келли Ллойд (87') •Жоэлинтон 38'46' (Барнс Харви (46') •Мёрфи Джейкоб• 90'Исак Александр46' (Тонали Сандро (46') •Гордон Энтони
15 сентября. Стадион "Молинью".
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