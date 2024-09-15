«Ньюкасл» одержал волевую победу в матче с «Вулверхэмптоном»

«Вулверхэмптон» с «Ньюкаслом» провели на равных воскресный матч.

На 23-й минуте Энтони Гордон сотряс каркас ворот, попав в штангу. А счет открыл Марио Лемина, поразив цель в ситуации, когда было сложнее промахнуться. Стойка сыграла и на 53-й минуте после удара Йоргена Ларсена. Отметим и голкипера гостей, который справился с угрозой от Матеуса Куньи. Под конец игры «Ньюкасл» все перевернул - Фабиан Шёр забил мяч при помощи рикошета. А Харви Барнс стал автором победного гола, здорово стрельнув издали, - 1:2.

«Ньюкасл» с 10 очками настиг «Арсенал» на втором месте, соперник (1) - третий с конца.