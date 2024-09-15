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«Ньюкасл» одержал волевую победу в матче с «Вулверхэмптоном»

15 Сентября 2024 • 20:29 Комментировать
Вулверхэмптон
1:2
Ньюкасл
окончен

«Вулверхэмптон» с «Ньюкаслом» провели на равных воскресный матч.

На 23-й минуте Энтони Гордон сотряс каркас ворот, попав в штангу. А счет открыл Марио Лемина, поразив цель в ситуации, когда было сложнее промахнуться. Стойка сыграла и на 53-й минуте после удара Йоргена Ларсена. Отметим и голкипера гостей, который справился с угрозой от Матеуса Куньи. Под конец игры «Ньюкасл» все перевернул - Фабиан Шёр забил мяч при помощи рикошета. А Харви Барнс стал автором победного гола, здорово стрельнув издали, - 1:2.

«Ньюкасл» с 10 очками настиг «Арсенал» на втором месте, соперник (1) - третий с конца.

Протокол игры  
Вулверхэмптон1:2Ньюкасл
(1:0) Лемина Марио36'  
  75'Шёр Фабиан (1:1)
  80'Барнс Харви (1:2)
Джонстон СэмСемеду Нелсон  70' 77' (Дойл Томми ( 77') Москера ЙерсонДоусон КрэйгАит-Нури Раян  63' 86' (Боргес Карлос ( 86') Лемина МариоАндре  73' 77' (Доэрти Мэтт ( 77') Беллегард Жан-Рикнер 71' (Хи-Чан Хван ( 71') Гомес ЖоаоКунья МатеусЛарсен Йорген 86' (Гуэдеш Гонсалу ( 86')
Запасные: Гомес Родриго IIБуэно СантьягоСарабия ПаблоСа Жозе
Поуп НикЛивраменто Валентино 64' (Триппьер Киран ( 64') Шёр ФабианБёрн Дэн  52'Холл ЛьюисЛонгстафф Шон 46' (Уиллок Джо ( 46') Гимараэс Бруно 87' (Келли Ллойд ( 87') Жоэлинтон  38' 46' (Барнс Харви ( 46') Мёрфи Джейкоб  90'Исак Александр 46' (Тонали Сандро ( 46') Гордон Энтони
Запасные: Крафт ЭмильДубравка МартинОсула ВильямАльмирон Мигель
15 сентября. Стадион "Молинью".
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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Вулверхэмптон

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