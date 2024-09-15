Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после победы над «Тоттенхэмом» в дерби северного Лондона.

«Это невероятно. После паузы на матчи сборных у нас было несколько кадровых проблем. Команда отреагировала великолепно. Это показывает нашу большую зрелость. Нам не хватало важных игроков, но я очень доволен реакцией команды.

Нам пришлось адаптироваться, использовать других игроков и их качества. Команда была хороша. Когда нам нужно было обороняться в глубоких зонах, мы справлялись с этим хорошо. Нам нужно улучшить некоторые вещи, но мы добились ещё одной победы, очень большой победы. Я знаю, как отнесутся к этому наши фанаты, поэтому наслаждаемся», - сказал Артета BBC Match of the Day.