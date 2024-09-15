Постекоглу: «Тоттенхэм полностью контролировал игру»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал поражение в дерби от «Арсенала».

Игра четвертого тура Английской премьер-лиги завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров». Автором единственного гола стал Габриэль дос Сантос.

— По большей части мы контролировали игру сегодня, хорошо владели территорией и держали мяч. Но мы не использовали это по максимуму, за что и были наказаны, — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо.

В четырех турах «Тоттенхэм» набрал всего четыре очка и находится на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

В следующем туре «шпоры» примут «Брентфорд». Матч пройдет 21 сентября, начало — в 17:00 по московскому времени.