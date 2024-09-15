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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Постекоглу: «Тоттенхэм полностью контролировал игру»

15 Сентября 2024 • 18:47 Комментировать (1)
Тоттенхэм
0:1
Арсенал

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал поражение в дерби от «Арсенала».

Игра четвертого тура Английской премьер-лиги завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров». Автором единственного гола стал Габриэль дос Сантос.

— По большей части мы контролировали игру сегодня, хорошо владели территорией и держали мяч. Но мы не использовали это по максимуму, за что и были наказаны, — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо.

В четырех турах «Тоттенхэм» набрал всего четыре очка и находится на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

В следующем туре «шпоры» примут «Брентфорд». Матч пройдет 21 сентября, начало — в 17:00 по московскому времени.

«Арсенал» в третий раз подряд обыграл на выезде «Тоттенхэм»
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Тоттенхэм Арсенал Лондон Анге Постекоглу ещё теги

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LMI
15 Сентября 2024 в 19:15
По моему такое и в прошлом году говорил
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