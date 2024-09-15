Тимбер высказался после победы «Арсенала» в дерби

Защитник «Арсенала» Юррьен Тимбер высказался после гостевой победы над «Тоттенхэмом» в дерби северного Лондона (1:0).

«Я сделал это. Для меня это первая [гостевая победа над «Тоттенхэмом»], но мы сделали это уже три раза подряд. Мы знаем, как сильно болельщики хотят выиграть этот матч. Мы готовимся ко всем играм одинаково, но победить в этом дерби особенно приятно.

Ещё один «сухой» матч, что хорошо для нашей команды. «Тоттенхэм» начал очень здорово, но сегодня мы доказали, что нам трудно забить. Нам может хватить всего одного гола для победы. Я наслаждаюсь этим моментом. Чувство, что ты в хорошей форме, - потрясающее чувство», - сказал Тимбер BBC Match of the Day.