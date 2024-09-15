«Арсенал» в третий раз подряд обыграл на выезде «Тоттенхэм»

Сегодня, 15 сентября, «Тоттенхэм» принимал «Арсенал» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги.

Дерби Северного Лондона завершилось победой «канониров» с минимальным счетом 1:0.

Данная победа стала для «Арсенала» уже третьей гостевой подряд в противостоянии с «Тоттенхэмом». В прошлых двух встречах «шпоры» проиграли дома со счетом 0:2 и 2:3.

На данный момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав десять очков. «Тоттенхэм» с четырьмя баллами располагается на 13-й позиции.

В шестом туре подопечные Микеля Артеты встретятся в гостях с «Манчестер Сити», а команда Анге Постекоглу сыграет дома с «Брентфордом».