«Арсенал» выстрадал победу в дерби с «Тоттенхэмом»

Дерби «Тоттенхэма» с «Арсеналом» получилось боевым с небольшим количеством ударов по воротам. Несмотря на обилие желтых карточек, команды все же не забывали создавать реальную угрозу.

Первая атака хозяев завершилась ударом Деяна Кулушевски с угла вратарской после прострела Сона Хын Мина, голкипер спас свои ворота. Габриэл Мартинелли ворвался в штрафную хозяев с левого края и пробил в ближний угол - кипер намертво поймал мяч. Кай Хаверц после навеса с левого фланга от Мартинелли опасно пробивал в противоход, однако голкипер парировал угрозу. Джеймс Мэддисон с левого фланга исполнил подачу на дальнюю штангу, Доминик Соланке пробил головой в противоход вратарю, но совсем немного не попал в створ. На 64-й минуте Букайо Сака навесил с углового с правого фланга точно во вратарскую, а Габриэль дос Сантос без проблем расстрелял ворота головой - 0:1.

«Арсенал» с 10 очками вышел на второе место, у соперника всего четыре пункта.