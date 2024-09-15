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Раскрыта причина ссоры Роналду и тен Хага – дело в серёжках

15 Сентября 2024 • 17:36 Комментировать

Пути Криштиану Роналду и Эрика тен Хага разошлись почти два года назад. Впрочем, португалец и нидерландец до сих пор временами обмениваются колкими фразами. В одном из последних интервью Роналду упрекнул тен Хага, сказав, что тренер «Манчестер Юнайтед» не имеет права говорить об отсутствии шансов выиграть Лигу чемпионов. В ответ тен Хаг заявил, что Роналду и сам озвучил такое мнение.

Между тем, на страницах Manchester Evening News раскрывается история, которая, возможно, положила начало проблемам в отношениях Роналду и тен Хага. При Сульшере и Рангнике Криштиану спокойно тренировался в серьгах. Но тен Хаг запрещал своим футболистам приходить на тренировки в украшениях. Нидерландский тренер пытался разобраться со звёздным игроком через члена штаба – через Стива Макларена. Последний пытался решить вопрос дипломатично, но раздражённый Роналду просто бросил серёжки за 1000 фунтов в кусты.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ещё теги
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