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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дерби «Тоттенхэм» - «Арсенал» вошло в историю АПЛ

15 Сентября 2024 • 17:10 Комментировать
Тоттенхэм
0:1
Арсенал
1 3.10 X 3.65 2 2.25
2-й тайм

В воскресенье в Английской премьер-лиге проходит дерби между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». После первого тайма на табло в северном Лондоне горят нули. При этом 45 игровых минут получились напряжёнными – арбитр показал сразу семь карточек жёлтого цвета.

Как сообщает Opta, в истории Английской премьер-лиги ранее не было матчей с таким большим количеством предупреждений в первом тайме. Словом, воскресное дерби вошло в историю соревнования.

Стоит сказать, что Английская премьер-лига была создана в 1992 году.

Следить за матчем между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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