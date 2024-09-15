Дерби «Тоттенхэм» - «Арсенал» вошло в историю АПЛ

В воскресенье в Английской премьер-лиге проходит дерби между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». После первого тайма на табло в северном Лондоне горят нули. При этом 45 игровых минут получились напряжёнными – арбитр показал сразу семь карточек жёлтого цвета.

Как сообщает Opta, в истории Английской премьер-лиги ранее не было матчей с таким большим количеством предупреждений в первом тайме. Словом, воскресное дерби вошло в историю соревнования.

Стоит сказать, что Английская премьер-лига была создана в 1992 году.

Следить за матчем между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.