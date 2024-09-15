Игроки «Тоттенхэма» и «Арсенала» устроили потасовку во время матча

В эти минуты проходит игра четвертого тура Английской премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». На данный момент счет в дерби не открыт – 0:0.

На 35-й минуте защитник «Арсенала» Юрриен Тимбер очень грубо сыграл против Педро Порро, а голкипер «Тоттенхэма» Викарио решил вступиться за своего товарища и набросился на Тимбера. Вокруг футболистов моментально собрались все игроки «шпор» и «канониров», однако конфликт удалось быстро погасить.

Следить за ходом всех событий матча «Тоттенхэм» - «Арсенал» можно в прямой текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.