Валуев отреагировал на информацию о возможном жёстком наказании Англии

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал информацию о том, что сборную Англии в обозримом будущем могут отстранить от турниров УЕФА из-за вмешательства властей в футбол. Кроме того, в прессе написали о возможном лишении Англии домашнего Евро-2028.

По мнению Валуева, известного в прошлом боксёра, до серьёзного наказания англичан дело не дойдёт.

«Это внутренние разборки. Ничего не будет», - цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Чемпионат Европы в 2028 году должны принять Великобритания и Ирландия. Действующим победителем турнира является сборная Испании.