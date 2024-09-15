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​Саутгейт: «Горжусь, что играл и тренировал Англию»

15 Сентября 2024 • 15:46 Комментировать

Минувшим летом завершился восьмилетний цикл Гарета Саутгейта у руля сборной Англии, он подал в отставку после того, как руководимая им команда уступила испанцам в финале Евро-2024.

Сейчас Саутгейт заявил о том, что берёт паузу и, возможно, вообще отойдёт от футбольных дел. В своём интервью Sky Sports UK бывший наставник английской сборной выразил слова благодарности за то, что выступал и тренировал национальную команду.

- Для меня это было большой честью. Я сделал всё, что мог, дал всё, что мог. У нас лучшие фанаты в мире, и это очень многое значит для меня. Спасибо тебе, Англия, за всё, - заявил Саутгейт.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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