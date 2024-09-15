Саутгейт: «Ушёл в правильный момент»

Бывший наставник английской сборной Гарет Саутгейт считает, что вовремя покинул сборную Англии, с которой расстался после прошедшего в первой половине лета чемпионата Европы. По его мнению, это случилось в правильный момент.

- Я думаю, что это случилось в правильный момент. Сейчас мы, как видите, можем поговорить о других вещах, не о команде. Пусть уже другие заботятся о ней, я уступил дорогу для новых идей и новых вызовов, - цитирует слова бывшего наставника английской сборной Sky Sports UK.

Напомним, что при Саутгейте сборная Англии дважды сыграла в финале чемпионата Европы.