«Тоттенхэм» и «Арсенал» объявили составы на дерби

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт дерби северного Лондона между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом».

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги, Бентантур, Мэддисон, Джонсон, Кулушевски, Соланке, Сон.

Рулевой «Арсенала» Микель Артета, в свою очередь, выбрал такой стартовый состав: Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Тимбер, Парти, Жоржиньо, Троссар, Сака, Мартинелли, Хаверц.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.