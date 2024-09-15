«Реал» отправил скаута посмотреть на двух игроков из АПЛ – известны имена

Трансферное окно недавно закрылось, но работа клубов по усилению своих составов не прекращается. «Реал» уже сейчас думает о возможном усилении оборонительной линии. Как сообщает Defensa Central, мадридский клуб отправил скаута на воскресное дерби между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» в Премьер-лиге.

Скаут «Реала» должен просмотреть двух защитников – Вильяма Салиба из «Арсенала» и Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма».

Матч между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.