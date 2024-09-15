Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Матч «Борнмут» - «Челси» установил новый рекорд АПЛ по карточкам

15 Сентября 2024 • 14:09 Комментировать
Борнмут
0:1
Челси

В субботу вечером в Английской премьер-лиге проходил матч между «Борнмутом» и «Челси». Лондонцы победили на выезде с минимальным счётом 1:0 благодаря позднему голу нападающего Кристофера Нкунку.

Арбитр Энтони Тэйлор показал футболистам 14 жёлтых карточек, что является новым рекордом Премьер-лиги. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом сезоне в матче между «Тоттенхэмом» и «Шеффилд Юнайтед» (13 карточек).

Стоит сказать, что большую часть карточек в матче межу «Борнмутом» и «Челси» были показаны за выражение эмоций и неспортивное поведение. Тренеры команд тоже получили по жёлтой карточке, но они не учитывались при подсчёте.

👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси АПЛ Борнмут ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Сентября
14:09
Матч «Борнмут» - «Челси» установил новый рекорд АПЛ по карточкам
14 Сентября
21:30
«Борнмут» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:19
Палмер — в основе «Челси» на матч АПЛ с «Борнмутом»
12:51
«Арсенал» и «Челси» нацелилась на форварда из чемпионата Португалии
12:14
Бёли хотел уволить Почеттино после поражения 0:5 от «Арсенала» 1
11:31
Деку объяснил, почему «Барселона» не смогла удержать Гиу
11:18
Мареска: «Я предупредил Санчо и Фелиша, что они не будут играть, если будут плохо тренироваться» 1
06:00
Мареска объяснил, в чём уникален Энцо Фернандес 2
05:18
Лофтус-Чик жалеет, что не ушёл из «Челси» в 16 лет
04:29
Форвард «Челси» Джексон: «Я не очень доволен 17 забитыми голами в прошлом сезоне» 2
03:47
Кэмпбелл – о Стерлинге: «Беспроигрышная сделка для «Арсенала»
02:33
Борнмут - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн 2
01:47
Артета: «Стерлинг сказал, что мечтал о моём звонке» 1
00:53
Мареска не боится проблем с дисциплиной Санчо 1
13 Сентября
21:02
Бесплатная ставка и прогноз на матч Борнмут — Челси АПЛ — 14 сентября 2024
16:55
Мареска: «Нам нужно найти для Санчо правильные возможности»
16:49
Мареска высказался о будущем Чилуэлла
16:30
Мареска прокомментировал продление контракта с Джексоном
12:41
Ставка и прогноз на точный счёт матча Борнмут – Челси чемпионата Англии — 14 сентября 2024
03:27
Игроки «Челси» разочарованы отношением к себе со стороны клуба
12 Сентября
22:36
Чилуэлл может вернуться в состав «Челси»
22:20
Санчо впечатлил Мареску
22:12
Форвард «Челси» продолжит карьеру в Турции
13:05
Жоржиньо рассказал, почему решил перейти из «Челси» в «Арсенал»
10:21
Романо: «Челси» никогда не задумывался о продаже Фофана»
01:35
У «Челси» сорвалась продажа
11 Сентября
23:43
«Челси» не собирался продавать Уэсли Фофана – в клубе верят в игрока
21:53
Купленный за 80 млн евро Фофана признался, что думал об уходе из «Челси»
15:26
Давид Датро Фофана переходит из «Челси» в АЕК на правах аренды
12:04
Чуквуэмека может перейти в «Галатасарай»
10 Сентября
20:04
«Челси» рассматривает возможность постройки нового стадиона 1
02:00
Оби Микель: «Осимхен был очень, очень близок к переходу в «Челси»
07 Сентября
04:54
Мадуэке – о конкуренции в «Челси»: «Это неизбежно, когда играешь в топ-клубе»
06 Сентября
17:32
Петрович согласился продлить контракт с «Челси»
14:54
Галлахер: «Не думаю, что я не вписывался в систему Марески»
05:14
Галлахер: «При Почеттино я показывал свою лучшую игру»
02:56
Кукурелья: «У «Челси» отличный тренер и отличные игроки»
01:34
Кукурелья поделился ожиданиями от Фелиша в «Челси»
00:53
Галлахер: «Могу сказать о «Челси» только хорошее»
05 Сентября
22:04
Кукурелья прокомментировал скандальную песню о Холанне
10:58
Мадуэке: «Мареска – идеальный тренер для вингера»
06:16
«Ливерпуль» переманил звезду молодёжной академии «Челси»
04 Сентября
05:46
Пети: «Узнав о переходе Санчо в «Челси», я подумал: «Разве для него остался свободный номер?» 2
05:13
Будущий новичок «Челси» Эстевао: «Для меня футбол – это развлечение»
00:52
Мадуэке: «Я стал играть гораздо стабильнее»
03 Сентября
23:18
«Челси» не отказался от кандидатуры Осимхена
22:14
Стало известно, когда Рис Джеймс сможет снова сыграть за «Челси» 1
21:35
Моуринью хочет видеть в «Фенербахче» игрока «Челси»
20:44
«Челси» готов отпустить Чилуэлла в Турцию
16:00
«Мне нравится стиль Марески» — Санчо
11:38
Казадеи и Чуквуэмека останутся в «Челси»
02:01
В «Манчестер Юнайтед» объяснили уход Санчо в «Челси»
01:34
Лэмпард согласился с Мареской: «Челси» действительно уже не тот, что раньше» 4
00:15
«Аль-Наср» купил вингера «Челси» за 23 млн евро 1
02 Сентября
16:20
Джексон продлил контракт с «Челси» — источник
13:10
Джексон высказался о нереализованном моменте в концовке матча с «Кристал Пэлас»
11:28
Лэмпард – о «Челси»: «Нестабильность неизбежна» 1
06:34
«Челси» отклонил предложение «большого клуба» по своему защитнику
06:01
Санчо прокомментировал пост Мбаппе, посвящённый первым голам за «Реал» в Ла Лиге
04:24
«Челси» не отпустил игрока в «Аль-Наср» за 30 млн евро
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели ЦСКА отстранил игрока после слов о «Спартаке» Король умер, да здравствует король: Кто выиграет «Золотой мяч» по версии букмекеров Беллингем: После дубля Джоба Анчелотти сказал, что «Реал» взял не того Беллингема В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028 «Спартак» принял решение по Селихову «Реал» может продать нападающего из-за Мбаппе Кривцов отстранён от основы «Краснодара» Станкович рассказал, кого бы пригласил в «Спартак» Осинькин: «Держали в голове замену Сергеева, но в конце уже поняли, что он выдерживает»
Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Стала известна дата 1000-го гола Роналду Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой «Барселона» объявила о потере игрока на целый год «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб «Реал» обманул с ценой Беллингема Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время
Спортивные новости
Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Тактаров — о Шевченко: «Она всем мужикам утёрла нос» Александр Мостовой рассказал, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки О'Мэлли пал: В легчайшем весе UFC новый чемпион «Нефтехимик» нанёс «Локомотиву» первое поражение в сезоне КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
15.09.24 в 16:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Арсенал Арсенал
3.90 3.45 1.87
Видео
15.09.24 в 18:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Ньюкасл
4.00 3.55 1.82
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Сентября
15:46 · Англия. Премьер-лига
​Саутгейт: «Горжусь, что играл и тренировал Англию»
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:22 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт: «Ушёл в правильный момент»
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Арсенал» объявили составы на дерби
14:38 · Англия. Премьер-лига
«Реал» отправил скаута посмотреть на двух игроков из АПЛ – известны имена
14:09 · Англия. Премьер-лига
Матч «Борнмут» - «Челси» установил новый рекорд АПЛ по карточкам
13:21 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Саутгемптона» установил антирекорд АПЛ
12:30 · Англия. Премьер-лига
Мерсон назвал скучной игру «Ливерпуля» без Клоппа 1
11:39 · Англия. Премьер-лига
Санчо высказался о дебюте в «Челси»
11:08 · Англия. Премьер-лига
Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал»
08:35 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о Холанне после дубля
04:01 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» сыграет против «Интера» в футболках в честь Oasis 1
02:42 · Англия. Премьер-лига
​Автор самого быстрого гола в истории АПЛ занялся традиционным ирландским спортом
14 Сентября
23:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вырвал победу в матче с «Борнмутом»
21:32 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» забил 2 мяча «Астон Вилле», но уже привычно проиграл
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:19 · Англия. Премьер-лига
Палмер — в основе «Челси» на матч АПЛ с «Борнмутом»
19:50 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я большой фанат «Брентфорда»
19:34 · Англия. Премьер-лига
Слот высказался после домашнего поражения «Ливерпуля» 3
19:29 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ноттингем Форест» прокомментировал гостевую победу над «Ливерпулем»
19:24 · Англия. Премьер-лига
Алиссон – о поражении «Ливерпуля»: «Соперник хотел только защищаться и играть длинными передачами»
19:18 · Англия. Премьер-лига
Грилиш оценил игру Холанна
19:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» впервые за 55 лет проиграл дома «Ноттингем Форест»
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» добыл волевую победу над «Брентфордом» благодаря дублю Холанна
19:01 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» и «Лестер» упустили победы на 90-й минуте
Все новости
Рекомендуем