Матч «Борнмут» - «Челси» установил новый рекорд АПЛ по карточкам

В субботу вечером в Английской премьер-лиге проходил матч между «Борнмутом» и «Челси». Лондонцы победили на выезде с минимальным счётом 1:0 благодаря позднему голу нападающего Кристофера Нкунку.

Арбитр Энтони Тэйлор показал футболистам 14 жёлтых карточек, что является новым рекордом Премьер-лиги. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом сезоне в матче между «Тоттенхэмом» и «Шеффилд Юнайтед» (13 карточек).

Стоит сказать, что большую часть карточек в матче межу «Борнмутом» и «Челси» были показаны за выражение эмоций и неспортивное поведение. Тренеры команд тоже получили по жёлтой карточке, но они не учитывались при подсчёте.