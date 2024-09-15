Форвард «Саутгемптона» установил антирекорд АПЛ

Нападающий «Саутгемптона» Бен Бреретон Диас установил антирекорд в Английской премьер-лиге. Чилиец провёл в АПЛ 18 матчей и ни разу не отпраздновал победу. Это худший показатель в истории турнира, о чём рассказывает BBC.

В сезоне 2024/2025 Бен Бреретон Диас проиграл все 4 прошедших матча чемпионата Англии с «Саутгемптоном». А в сезоне 2023/2024 Бен ни разу не победил в Премьер-лиге как игрок «Шеффилд Юнайтед» (4 ничьи, 10 поражений).

Ближайший матч Премьер-лиги «Саутгемптон» проведёт в субботу, 21 сентября, - против «Ипсвича» на своём поле. Игра стартует в 17:00 по московскому времени.