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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Форвард «Саутгемптона» установил антирекорд АПЛ

15 Сентября 2024 • 13:21 Комментировать
Саутгемптон
0:3
Манчестер Юнайтед

Нападающий «Саутгемптона» Бен Бреретон Диас установил антирекорд в Английской премьер-лиге. Чилиец провёл в АПЛ 18 матчей и ни разу не отпраздновал победу. Это худший показатель в истории турнира, о чём рассказывает BBC.

В сезоне 2024/2025 Бен Бреретон Диас проиграл все 4 прошедших матча чемпионата Англии с «Саутгемптоном». А в сезоне 2023/2024 Бен ни разу не победил в Премьер-лиге как игрок «Шеффилд Юнайтед» (4 ничьи, 10 поражений).

Ближайший матч Премьер-лиги «Саутгемптон» проведёт в субботу, 21 сентября, - против «Ипсвича» на своём поле. Игра стартует в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Бен Бреретон

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