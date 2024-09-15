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Мерсон назвал скучной игру «Ливерпуля» без Клоппа

15 Сентября 2024 • 12:30 Комментировать (1)

Футбольный эксперт Пол Мерсон высказался о футболе, который показывает «Ливерпуль» под руководством нидерландского специалиста Арне Слота. Во вчерашнем матче с «Ноттингем Форест» мерсисайдцы уступили со счетом 0:1.

«Ливерпуль» показал скучную игру. Они действовали очень медленно. Когда они играли под руководством Юргена Клоппа, то неслись вперед со скоростью 100 км в час. Сейчас же команда играет очень размеренно», - передает слова бывшего игрока «Арсенала» Sky Sports.

После вчерашней осечки «Ливерпуль» набрал девять баллов и располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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biz_plan
15 Сентября 2024 в 12:54
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