Санчо высказался о дебюте в «Челси»

Вингер лондонского «Челси» Джедон Санчо прокомментировал свой дебют за «пенсионеров» в матче четвертого тура Премьер-лиги против «Борнмута». «Синие» победили со счетом 1:0 благодаря голу Кристофера Нкунку.
«Дебют за «Челси» - невероятное чувство. Я благодарен за то, что могу играть. Мы хорошо показали себя и увезли три очка. Я много работал, чтобы получить этот шанс. Здесь чувствую себя комфортно», - передает слова англичанина BBC.
Напомним, что «Челси» арендовал Санчо у «Манчестер Юнайтед» до конца текущего сезона. В минувшей игровой кампании Джедон выступал в аренде за дортмундскую «Боруссию».
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