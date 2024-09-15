Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал»

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался относительно возможного продолжения карьеры в мадридском «Реале».
«Сейчас я всем доволен в Англии. Я играю за один из лучших клубов мира. У меня еще три года по контакту, но когда придет время, я задумаюсь о будущем. Испания – моя страна, а Мадрид – родной город», - передает слова футболиста Todofichajes.
Эрнандес выступает за «Манчестер Сити» с лета 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2027-го. Трансферная стоимость Родри оценивается в 130 миллионов евро.
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