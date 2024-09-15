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Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро

15 Сентября 2024 • 09:52 Комментировать

Сборная Англии может быть отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА. Кроме того, страну могут лишить права проведения Евро-2028 из-за вмешательства правительства в футбол, сообщается на страницах The Telegraph.

Бан Англии может произойти из-за возможного появления независимого футбольного регулятора, концепция которого предложена политическими партиями Великобритании. Данный регулятор должен осуществлять надзор за лицензированием клубов, проверять их владельцев и руководство, а также предоставить фанатам право выбора при принятии важных решений.

Напомним, что на Евро-2024 сборная Англии дошла до финала, где потерпела поражение от Испании со счетом 1:2.

Назван главный фаворит ЧМ-2026 - это не Испания и Англия

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