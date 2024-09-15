Гвардиола высказался о Холанне после дубля

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о центрфорварде Эрлинге Холанне, у которого умер близкий друг.
«Сейчас Эрлинг находится в прекрасной форме. Я не спрашивал, готов ли он выйти на поле. Будь Эрлинг не готов, он сказал бы мне об этом. Холанн – потрясающие оружие в атаке. Ему нужно оставаться сильным. На 90 минут нужно забыть о личной жизни, если судьба дает тебе по лицу», - передает слова испанского специалиста ESPN.
В рамках четвертого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» отпраздновал домашнюю победу над «Брентфордом». На счету Холанна два забитых мяча.
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