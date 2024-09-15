Гвардиола высказался о Холанне после дубля

«Сейчас Эрлинг находится в прекрасной форме. Я не спрашивал, готов ли он выйти на поле. Будь Эрлинг не готов, он сказал бы мне об этом. Холанн – потрясающие оружие в атаке. Ему нужно оставаться сильным. На 90 минут нужно забыть о личной жизни, если судьба дает тебе по лицу», - передает слова испанского специалиста ESPN.