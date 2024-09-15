​«Манчестер Сити» сыграет против «Интера» в футболках в честь Oasis

«Манчестер Сити» готовится к новому сезону Лиги чемпионов, и в первом туре группового раунда команда Хосепа Гвардиолы встретится со знакомыми ребятами - миланским «Интером».

Свой первый матч в новом сезоне самого престижного клубного турнира футбольной Европы «Манчестер Сити» сыграет в футболках с особым дизайном. Он был разработан в сотрудничестве с Ноэлем Галлахером, музыкантом знаменитой группы Oasis, который давно болеет за «Манчестер Сити».

Выпущена футболка в честь 30-летия альбома «Definitely Maybe», и называется соответствующим образом - «Definitely City».